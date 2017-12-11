Максим Курячий: Гейдар Алиев был дальновидным политиком, смотревшим в будущее Азербайджана на многие годы вперед

Отношения Украины и Азербайджана характеризуются стабильностью и преемственностью. Возглавив независимый Азербайджан, Гейдар Алиев, придавая огромное значение укреплению и развитию взаимовыгодных добрососедских отношений с Украиной, вывел их на уровень стратегического партнерства.

Об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ сказал руководитель азербайджано-украинской межпарламентской группы дружбы в Верховной Раде Украины Максим Курячий.

По его словам, прежде всего, обе наши страны объединяла общность стратегических интересов в обретении полноценного суверенитета. Только в тесном партнерстве Украина и Азербайджан видели возможность совместного противостояния угрозе потери независимости. Гейдар Алиев возглавил республику в драматический момент ее развития. Он сумел не только вывести ее из кризиса, но и поставить на рельсы интенсивного развития, на путь реформ. Его пример оказал сильное воздействие на украинскую политическую элиту.

«Укреплению наших связей способствовала четкая позиция Украины по карабахской проблеме, которая остается неизменной. Мы с самого начала были однозначно за мирное урегулирование конфликта в рамках сохранения территориальной целостности Азербайджана. Затем это нашло подтверждение в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Азербайджанской Республикой, подписанном в 1995 году. В том же году состоялся первый официальный визит президента Украины Леонида Кучмы в Азербайджан, в ходе которого они с Гейдаром Алиевым решили ряд вопросов возобновления хозяйственных и торговых связей. Тогда же лидеры двух стран впервые заговорили о необходимости регионального объединения государств в формате ГУАМ. Также большое внимание уделили вопросам военного сотрудничества, в частности, обучению азербайджанских офицеров в Украине, проведению совместных военных учений и т.п. Были подписаны межправительственный Договор о свободной торговле, Договор о производственной кооперации, Договор о взаимной защите инвестиций. Все это способствовало росту товарооборота между Украиной и Азербайджаном», - заявил М.Курячий.

М.Курячий сказал: «Гейдар Алиев в Украине популярен и уважаем. Как в силу своей личности, харизматичности, так и по результатам своей деятельности. Будучи первым зампредом Совета Министров СССР, он немало сделал для Украины. Именно благодаря Гейдару Алиеву были выделены средства на реставрацию Киевской национальной филармонии. При его непосредственном содействии был построен и сдан в эксплуатацию завод «Оболонь». По его инициативе была построена фабрика детского питания. Можно вспомнить и помощь в строительстве Киевского метрополитена».

По словам украинского депутата, Гейдар Алиев был дальновидным политиком, смотревшим в будущее Азербайджана на многие годы вперед. После его возвращения к власти независимый Азербайджан, находясь в геополитически напряженном регионе, сумел выстроить стратегические отношения с мировыми державами и укрепить свои международные позиции. И это при том, что Гейдар Алиев принял у предыдущих властей страну, практически не имевшую внятной внешней политики.

Украинский народ всегда с большим вниманием и уважением относился к личности и заслугам Гейдара Алиева. Он был удостоен звания Почетного гражданина города Киева, Почетного доктора Академии государственного управления при Президенте Украины.