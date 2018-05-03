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Макс Ферстаппен читает названия бакинских улиц. Получается не очень - ВИДЕО

Сегодня в 11:23 ~ 1 минута на чтение 204
Макс Ферстаппен читает названия бакинских улиц. Получается не очень - ВИДЕО

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен принял участие в интересной эксперименте во время Гран-при Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, в преддверии гонки спонсор «Ред Булл» Mobil 1 встретился с пилотом команды Максом Ферстаппеном и предложил тому проложить маршрут до определенных бакинских улиц в приложении «Гугл. Карты». Сделать это голландец должен был путем произношения названий желаемой местности.

Максу достались «проспект Нефтяников», «улица Льва Толстого» и «улица Шарикоподшипниковская». И навигатор не распознал ни единого названия, произнесенного гонщиком.

Теймур Максутов

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