Макс Ферстаппен читает названия бакинских улиц. Получается не очень - ВИДЕО

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен принял участие в интересной эксперименте во время Гран-при Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, в преддверии гонки спонсор «Ред Булл» Mobil 1 встретился с пилотом команды Максом Ферстаппеном и предложил тому проложить маршрут до определенных бакинских улиц в приложении «Гугл. Карты». Сделать это голландец должен был путем произношения названий желаемой местности.

Максу достались «проспект Нефтяников», «улица Льва Толстого» и «улица Шарикоподшипниковская». И навигатор не распознал ни единого названия, произнесенного гонщиком.

Теймур Максутов