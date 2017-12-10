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Макрон призвал Нетаньяху сделать шаг навстречу палестинцам

Сегодня в 20:46 ~ 1 минута на чтение 192
Макрон призвал Нетаньяху сделать шаг навстречу палестинцам

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху сделать шаг навстречу палестинцам.

"Я призвал премьер-министра к мужественным шагам навстречу палестинцам, чтобы найти выход из существующего тупика", — сказал Макрон по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Париже.

"Дайте этому шанс", — добавил президент Франции по-английски, обращаясь к Нетаньяху.

РИА Новости

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