Макрон планирует восстановить Нотр-Дам за пять лет

Собор Парижской Богоматери необходимо восстановить за пять лет, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я хочу, чтобы наш собор был восстановлен за пять лет", — сказал он в ходе телеобращения к французам. "Я уверен, что это нам по силам", — подчеркнул Э.Макрон.

При этом президент добавил, что собор после реставрации должен стать "еще более красивым, чем прежде".

Между тем, ранее во вторник эксперты давали значительно менее оптимистичные прогнозы по поводу возможной продолжительности реставрационных работ.

Так, Фредерик Летоффе — руководитель французской федерации GMH, которая объединяет строительные компании, занимающиеся реставрацией старинных зданий, заявил, что восстановить пострадавший от сильного пожара Собор Парижской Богоматери можно за 10-15 лет.

"Мне кажется, здесь разумно говорить о реставрации за 10-15 лет", — сказал он французским журналистам.

Звучавшие ранее во Франции предложения о реставрации за значительно более короткий срок Ф.Летоффе считает нереалистичными. "Перед тем как приступить к работам, нужно будет обеспечить безопасность на объекте, а это потребует кропотливой работы", — подчеркнул специалист.

В частности, он рассказал, что строителям предстоит установить временную конструкцию, которая будет защищать собор, крыша которого сгорела, от дождя.

В свою очередь архитектор Петер Фюссених, осуществляющий надзор за ремонтными работами в Кёльнском соборе, дал менее точную оценку, предположив, что восстановление собора в Париже займет несколько десятилетий.

Сильный пожар произошел в Соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля. По данным следствия, пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушился шпиль здания, а также крыша.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

interfax.ru