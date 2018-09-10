Макгрегора просят выйти на бой с Хабибом под песню Крида – ФОТО – ВИДЕО

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор выложил в «Инстаграм» видео с первой тренировкой перед боем с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Life.ru, в комментариях российские пользователи социальной сети организовали флешмоб с отсылкой к конфликту между Хабибом и российским певцом Егором Кридом. Ирландца просят выбрать одну из песен Крида для выхода на октагон перед боем с Нурмагомедовым.

Для призыва используется даже специальный хештег #выйдиподкрида. Он уже вышел за пределы комментариев к посту Макгрегора, появляются и новые публикации в «Инстаграме», их уже больше двухсот.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 11 Сен 2018 в 3:20 PDT

Ранее сообщалось, что Егор Крид был вынужден отменить свой концерт в Дагестане из-за угроз. Чемпион UFC из Дагестана Хабиб Нурмагомедов заявил, что «невелика потеря». Тимати же в ответ призвал уважать чужое мнение.

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Тогда боец сказал, что «каждая тварь ответит за свои слова» и никто не имеет права запрещать ему высказывать своё мнение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 10 Сен 2018 в 2:32 PDT

Позже боец Забит Магомедшарипов выступил против музыкантов лейбла Black Star Тимати и Егора Крида, поддержав мнение Хабиба Нурмагомедова.

Бой между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым пройдёт 6 октября. Поединок состоится в рамках турнира UFC 229 в Лас-Вегасе. Билеты на него поступили в продажу 17 августа. Их стоимость составляла от 205 до 2505 долларов. 20 тысяч билетов раскупили за три минуты.

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