Макгрегор был замечен в ночном клубе в обществе полуголых моделей – ВИДЕО

Звезда UFC Конор Макгрегор снова стал главным героем таблоидов.

И снова не благодаря своей спортивной карьере.

Прославленный боец был замечен в обществе полуголых моделей в одном из ночных клубов Лондона. Конор и его друзья шумно праздновали что-то, распивая алкоголь и разбрасывая денежные купюры. Сообщается, что некоторые из друзей Макгрегора имеют причастность к ирландским гангстерам.

Также британские таблоиды сообщают, что Конор уделил особое внимание одной из моделей, которой оказалась ирландка Камила Костка.

Отметим, что в апреле этого года Конор уже был замечен на аналогичной вечеринке в Ливерпуле.

Напомним, что Конор Макгрегор уже 9 лет находится в отношениях с Ди Девлин. В начале этого года у пары родился сын.

Ф.Р.