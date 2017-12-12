Махмуд Мамедгулиев о подписании нового соглашения с ЕС и членстве в ВТО

В переговорах по подписанию нового соглашения между Азербайджаном и ЕС имеется прогресс.

Об этом сообщил журналистам замминистра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

По его словам, 15 декабря состоится очередная конференция, будут обсуждены экономические и экологические вопросы.

«Обсуждения по другим вопросам будут проведены в начале следующего года», - сказал он.

Замминистра отметил, что переговоры могут быть продолжены до конца следующего года.

«По политическим вопросам есть некоторый прогресс, по вопросам торговли и инвестиций – отставания», - сказал он.

М.Мамедгулиев также указал, что вопрос вступления Азербайджана в ВТО остается актуальным.

«Однако не верю, что республика в течение одного-двух лет вступит в организацию», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.