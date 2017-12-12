Махмуд Гурбанов о назначении Рашада Садыхова: «Спросите у Гурбана Гурбанова»

Помощник Роберта Просинечки в сборной Азербайджана Махмуд Гурбанов в интервью 1news.az, рассказал о дальнейших планах, а также отказался комментировать назначение Рашада Садыхова на пост главного тренера молодежной сборной Азербайджана.

«Я не знаю, где дальше буду работать, - сказал он. – Работа тренера такова: сегодня ты наставник команды, а завтра – безработный. В Азербайджане все хорошо знают друг друга. У нас не так много клубов, чтобы размышлять о вариантах. Если кто-то захочет, то пригласит работать. Для меня нет разницы – клуб или сборная. Но говорить о возможности работы за рубежом очень рано. Для этого, в первую очередь, нужно показать себя в своей стране.

Я не хочу говорить о назначении Рашада Садыхова в U-21. Спросите у Гурбана Гурбанова. На этот вопрос он ответит лучше. Но я с ним не говорил после того, как он стал главным тренером сборной».

Мурад Ахундов