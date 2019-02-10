Махмуд Аббас выступил против вмешательства США в дела Венесуэлы

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что выступает против вмешательства США в дела Венесуэлы.
"Мы выступаем против какого-либо вмешательства США в дела любого государства на планете, это то, что сейчас происходит в Венесуэле", - заявил Махмуд Аббас, выступая с трибуны на саммите Африканского союза в Аддис-Абебе.
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".
Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
Ранее США заявили, что правительство Венесуэлы блокирует дороги, чтобы не допустить доставки гуманитарной помощи. Кроме того, спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что гуманитарная помощь для жителей Венесуэлы накапливается в Колумбии и она будет доставлена по возможности.
РИА Новости