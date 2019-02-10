Махмуд Аббас выступил против вмешательства США в дела Венесуэлы

"Мы выступаем против какого-либо вмешательства США в дела любого государства на планете, это то, что сейчас происходит в Венесуэле", - заявил Махмуд Аббас, выступая с трибуны на саммите Африканского союза в Аддис-Абебе.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.