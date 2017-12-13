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Махмуд Аббас с трибуны саммита ОИС: Палестина не допустит участия США в дальнейшем мирном процессе

Сегодня в 13:50 ~ 1 минута на чтение 153
Махмуд Аббас с трибуны саммита ОИС: Палестина не допустит участия США в дальнейшем мирном процессе

США утратили статус посредника в палестино-израильском мирном процессе, заявил глава Палестины Махмуд Аббас на внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

«Палестина не допустит участия США в дальнейшем мирном процессе», - цитирует Аббаса Anadolu.

По его словам, весь мир против того чтобы США единолично принимали решение о признании Иерусалима столицей Израиля.

«Мы должны всеми силами стремиться к признанию оккупированного Палестинского государства», - сказал он, отметив, что если Иерусалим не станет признанной столицей Палестины, то мир и стабильность в регион не придут.

Ф.Багирова

 

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