Махир Мамедов: «Мое избрание на этот пост вице-президента – результат высокого доверия, которое оказывается в мире к Азербайджану»

Махир Мамедов, избранный на пост вице-президента ФИДЕ, поделился своим мнением о данном событии.

«В первую очередь хотел бы поблагодарить президента Азербайджана Ильхама Алиева за поздравления с избранием на пост вице-президента ФИДЕ, - приводит 1news.az со ссылкой на пресс-службу Федерации шахмат Азербайджана слова Махира Мамедова, - Мое избрание на этот пост вице-президента – результат высокого доверия, которое оказывается в мире к Азербайджану и азербайджанскому спорту.

Спорт – один из приоритетов Азербайджана. Сегодня Азербайджан известен в мире как спортивная, и как шахматная страна. Президент Азербайджана Ильхам Алиев впервые в мире подписал Государственную программу по развитию шахмат, охватившую 2009-14 года. Именно благодаря поддержке Президента наши гроссмейстеры одерживают большие победы на влиятельных турнирах. В 2015 году в Баку прошел Кубок мира по шахматам, а в 2016 Всемирная шахматная Олимпиада. В Шамкире ежегодно проводится супертурнир - Мемориал Вугара Гашимова.

В мире шахмат состоялись очень тяжелые, но важные выборы. Было три кандидата на пост президента – Аркадий Дворкович, Георгиос Макропулос и Найджел Шорт. Каждый из кандидатов представил команду, состоящую из пяти человек. И эта команда, в случае победы кандидата, и должна была занять руководящие позиции в федерации. Основная борьба развернулась между Аркадием Дворковичом и Георгиосом Макропулосом. В итоге, победа досталась Аркадию Дворковичу, который набрал 103 голоса. А члены его команды заняли руководящие позиции в ФИДЕ», - сказал он.

Теймур Максутов