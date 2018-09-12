Махаббат Велиева: В школах Баку ряд классов в русских секторах не функционирует вообще

Анализы последних лет показывают, что в школах, находящихся под кураторством Управления образования по городу Баку ряд классов в русском секторе не функционирует вообще.

Как сообщает 1news.az, об этом сказала исполняющая обязанности начальника Управления образования по городу Баку, заместитель министра образования Азербайджана Махаббат Велиева, выступая на сентябрьской конференции работников сферы образования.

По ее словам, в ряде классов наблюдается недобор учеников.

«Также недостаток кадров в данной сфере создает дополнительные проблемы. Предварительные анализы показывают, что в разных школах посещаемость в русском секторе присутствует не во всех классах. В некоторых школах есть 2-3, а в других 8-9 классов. Несмотря на малое количество учеников, результаты выпускных экзаменов в этих школах были неудовлетворительными. И это оказало отрицательное влияние на показатели качества образования. По этой причине, в течение последних 3 лет Управления образования по городу Баку создает условия для перевода классов в школах, не обеспечивающих преподавание 9 классов, в находящиеся рядом школы и организации более качественного образования», - отметила она.

1news.az