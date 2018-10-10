Магазин Azercell Exclusive теперь в Агджабеди – ФОТО

Компания запускает подарочную кампанию для абонентов.

Компания Azercell Telekom, придающая особое внимание высокому уровню удовлетворенности клиентов и стремящаяся обеспечить высококачественное обслуживание абонентов как в Баку, так и в регионах, открыла новый эксклюзивный магазин в Агджабеди. Магазин, который будет обслуживать абонентов по адресу: пр. Уз.Гаджибейли, 68, оснащен самым современным оборудованием и сконструирован в соответствии с новой концепцией. 10 октября - в день открытия нового магазина - компания Azercell предлагает своим абонентам также и смартфон-кампанию в качестве эксклюзивного подарка. Так, каждый абонент, приобретающий новый смартфон в магазине Azercell Exclusive в Агджабеди в течение 7 дней начиная со дня открытия, получит подарочный баланс в 150 AZN для звонков и Интернета на свой Azercell номер.

Компания Azercell планирует увеличить количество магазинов Azercell Exclusive с новой концепцией во всей стране в целях обеспечения доступа абонентов к оперативному и качественному обслуживанию. Уникальной особенностью новых магазинов является наличие открытого пространства в офисе, удобство сервисов и возможность выбора. Здесь можно оплатить телефонный звонок, воспользоваться обслуживанием клиентов, а также приобрести новый телефон или номер. Одним словом, компания создала все условия для удобства и оперативного обслуживания абонентов, которые обращаются в магазины.

Отметим, что магазины Azercell Exclusive представлены в пользование абонентов в городе Баку (Тбилисский пр., 44С, пр. Бюльбюля, 5, пр. Гара Гараева, дом 30/42, кв.52, ул. Бахтияра Вагабзаде, 556/57, ул. Джавадхана, 3005), Хырдалане (пр. Гейдара Алиева, ул. Мехди Гусейна, 54), Мардакане (пос. Мардакан, ул. С.Есенина, 92/2, кв.30), Хачмазе (ул. Наримана Нариманова, 40), Сальяне (ул. Гейдара Алиева, 105), Губе (пр. Гейдара Алиева, 194 и ул. Победы, 12), Сумгайыте (11-й мкр., пересечение улиц Кероглу и Узеира Гаджибейли), Шамахе (ул. Агамирзали Ахмедова, 1), Барде (ул. Исмета Гаибова, 8), Гяндже (пр. Гейдара Алиева, 149) и Бейлягане (ул. Сардара Имралиева, 265).

Более подробную информацию можно получить по адресу [email protected]

ООО Azercell Teleсom, ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной доли в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территории) и 99,8% населения. В настоящее время услугами Azercell пользуются 4,5 млн абонентов. Именно Azercell стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspress с оказанием 3-х услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи ASAN İmza и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услугу. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный золотой сертификат İnvestors İn People («Инвесторы в людей»).

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