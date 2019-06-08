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Мадуро приказал разблокировать границу с Колумбией

Сегодня в 11:06 ~ 1 минута на чтение 263
Мадуро приказал разблокировать границу с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился открыть закрытую в феврале границу страны с соседней Колумбией.

Венесуэльская оппозиция 23 февраля попробовала организовать доставку в страну гуманитарной помощи, однако попытка не удалась, а на границе, в том числе в городе Кукута, произошли столкновения. В тот же день Каракас принял решение временно закрыть три мостовых перехода в Колумбию. На следующий день глава миграционной службы Колумбии Кристиан Крюгер Сармьенто заявил, что уже Богота частично закрывает границу с Венесуэлой после столкновений.

"Во исполнение в полной мере нашего суверенитета я приказал открыть пограничные переходы с Колумбией в штате Тачира с субботы, 8 июня. Мы - мирный народ, который твердо защищает нашу независимость и самоопределение", - написал Мадуро в своем микроблоге в Twitter.

Граница с Колумбией уже частично открывалась в середине марта, когда власти Венесуэлы разрешили пешеходное движение для студентов и лиц, нуждающихся в медицинской помощи.

Ria.ru

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