Мадуро потребовал не допускать к выборам объявившие бойкот партии

Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал от Национального учредительного собрания страны не допустить к следующим выборам оппозиционные партии, которые отказались участвовать в муниципальных выборах в воскресенье и призвали к бойкоту голосования.

"Справедливость — превыше всего" и "Народная воля" сегодня исчезают, потому что партия, которая не принимала участие в сегодняшнем голосовании и призывала к бойкоту выборов, не может больше в них участвовать, это критерий Национального учредительного собрания, и я как глава государства его поддерживаю", — приводит канал NTN24 заявление Мадуро сразу после голосования на избирательном участке.

О своем отказе от участия в выборах оппозиция заявила еще в конце октября после выборов губернаторов. Тогда в 18 штатах Венесуэлы победили представители Единой социалистической партии, оппозиция выиграла в пяти регионах. Однако оппозиционные губернаторы отказались присягать перед национальным учредительным собранием, считая его нелегитимным. Позднее четверо из них все-таки присягнули собранию, а в штате Сулия, где победитель Хуан Пабло Гуанипа так и не стал приносить присягу, были объявлены новые выборы губернатора, которые проходят также в воскресенье, одновременно с выборами глав муниципалитетов.

Как сообщило ранее руководство вооруженных сил Венесуэлы, выборы проходят в целом в спокойной обстановке. При этом многие наблюдатели отмечают очень низкий уровень явки избирателей.

Мадуро сообщил также, что работа Национального учредительного собрания, фактически заменившего собой оппозиционный парламент и взявшего в свои руки всю полноту законодательной власти в стране, продлится до августа 2018 года. Также президент пообещал сразу после выборов провести встречу с главами всех 335 муниципалитетов для реализации единой программы действий правительства и местных властей.

РИА Новости