Мадуро обвинил Болтона в подготовке плана переворота в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в среду советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в подготовке плана по его свержению и убийству.

"Джон Болтон является главой плана по развязыванию насилия и проведению госпереворота для введения переходного правительства. Болтон готовит план моего убийства. Он готовит в разных местах силы наемников и полувоенные образования вместе с Колумбией, президент которой Иван Дуке является соучастником этого плана", - заявил Мадуро в ходе пресс-конференции.

РИА Новости