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Мадуро обвинил Болтона в подготовке плана переворота в Венесуэле

12 Декабря, 2018 в 21:34 ~ 1 минута на чтение 444
Мадуро обвинил Болтона в подготовке плана переворота в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в среду советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в подготовке плана по его свержению и убийству.
 
"Джон Болтон является главой плана по развязыванию насилия и проведению госпереворота для введения переходного правительства. Болтон готовит план моего убийства. Он готовит в разных местах силы наемников и полувоенные образования вместе с Колумбией, президент которой Иван Дуке является соучастником этого плана", - заявил Мадуро в ходе пресс-конференции.
 
РИА Новости
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