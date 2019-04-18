Мадонна вернулась на сцену с новой песней после 4-летнего молчания – ВИДЕО

Королева мировой поп-музыки Мадонна анонсировала выход своего нового альбома, первый сингл из которого уже доступен для прослушивания в YouTube.

Международный релиз нового альбома певицы под названием «Madame X» состоится 14 июня – на диске будет представлено 13 треков, два из которых исполнены суперзвездой со всемирно известным колумбийским певцом Малумой.

Первым синглом из будущего альбома стал один из этих дуэтов – песня «Medellin», названная в честь родного города Малумы и второго по значимости города Колумбии.

Отметим, что трек «Medellin» стал своеобразным возвращением певицы на сцену – последний сингл суперзвезды «B*tch I'm Madonna» вышел в 2015 году.

В.Ф, Г.Р.