Мадат Гулиев и сын Ильхама Алиева почтили память Гейдара Алиева – ВИДЕО

Личный состав Службы государственной безопасности Азербайджана посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает 1news.az, начальник Службы государственной безопасности Азербайджана, генерал-полковник Мадат Гулиев возложил цветы к могиле Гейдара Алиева, а также к могиле видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Проходящий военную службу в частях СГБ сын Президента Азербайджана Ильхама Алиева – Гейдар Алиев – также почтил память своего великого деда, возложил цветы к могиле Гейдара Алиева, а также своей бабушки, видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Тимур Рзаев

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