«Лживый Никол»: В Армении задержали участников акций протеста против Пашиняна

Члены общественной организации «Адеквад» организовали в субботу в Армении акции протеста против действующего премьера республики Никола Пашиняна.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Интерфакс, протестующие нанесли граффити с хештегом «#SutNikol» (Лживый Никол) на асфальте центральных улиц Еревана и 12 других городов.

«Нашу сегодняшнюю акцию мы называем «Рождение лжи» в честь дня рождения Пашиняна (премьер Армении 1 июня отмечает 44-летие)», - отметили организаторы.

Позднее они сообщили, что 29 человек, участвовавших в акции, были задержаны.

В полиции Армении сказали, что доставленные в полицию граждане освобождены после составления актов об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что 24 мая члены «Адеквада» провели в Ереване перед зданием парламента акцию протеста против деятельности в Армении Фонда открытого общества (фонд Сороса), который, по их мнению, управляет правительством республики. 27 мая члены общественной организации «Адеквад» заявили о создании одноименной оппозиционной партии.

Тимур Рзаев, Г.Р.