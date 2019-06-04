Любовная драма в Баку: Зарезал возлюбленную и бросился в машине с обрыва – ФОТО - ВИДЕО

В Ясамальском районе Баку произошла любовная драма.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, автомобиль марки Daewoo Nexia, за рулем которого находился житель столицы В.Аббасов, рухнул с Бакинской окружной дороги в обрыв.

Трупы водителя и находившейся в салоне жительницы Сабирабадского района А.Алиевой были найдены возле машины.

Сотрудники 28-го отделения Управления полиции Ясамальского района установили, что машина принадлежит одной из компаний.

Установлено, что В.Аббасов нанес смертельные ножевые ранения своей 29-летней возлюбленной, а потом, угнав машину, положил труп девушки в салон и умышленно направил машину с дороги в обрыв, совершив таким образом суицид.

Расследование по факту продолжается.

Тимур Рзаев, Э.Т.