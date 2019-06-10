«Любовь найдена»: EMIN поделился трогательным снимком с пятимесячной дочерью - ФОТО

Народный артист Азербайджана EMIN представил в социальной сети Instagram новую фотографию с дочерью Афиной.

31 декабря 2018 года EMIN вновь стал отцом – у исполнителя родилась дочь, которую он назвал Афиной как греческую богиню мудрости. Лицо дочери артист пока не показывает, но периодически публикует на своей странице в социальной сети Instagram трогательные снимки с малышкой, вызывающие восторг подписчиков.

Не стала исключением и нижеприведенная фотография, на которой EMIN запечатлен с дочерью Афиной в бассейне. «Love is found» (Любовь найдена), - пишет народный артист в комментарии к снимку, сопровождая фразу изображением в виде сердца.

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В.Ф, Г.Р.

Фото: Instagram by @eminofficial