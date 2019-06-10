1news.az
Бомонд
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

«Любовь найдена»: EMIN поделился трогательным снимком с пятимесячной дочерью - ФОТО

Сегодня в 11:43 ~ 1 минута на чтение 397
«Любовь найдена»: EMIN поделился трогательным снимком с пятимесячной дочерью - ФОТО

Народный артист Азербайджана EMIN представил в социальной сети Instagram новую фотографию с дочерью Афиной.

31 декабря 2018 года EMIN вновь стал отцом – у исполнителя родилась дочь, которую он назвал Афиной как греческую богиню мудрости. Лицо дочери артист пока не показывает, но периодически публикует на своей странице в социальной сети Instagram трогательные снимки с малышкой, вызывающие восторг подписчиков.

Не стала исключением и нижеприведенная фотография, на которой EMIN запечатлен с дочерью Афиной в бассейне. «Love is found» (Любовь найдена), - пишет народный артист в комментарии к снимку, сопровождая фразу изображением в виде сердца.

Читайте по теме:

Певец Эмин Агаларов снова стал отцом - ФОТО

Супруга EMIN-а поблагодарила его за заботу и любовь – ФОТО

EMIN впервые показал новорожденную дочь – ФОТО

Стало известно, как EMIN назвал новорожденную дочь – ФОТО

EMIN показал в Instagram четырехмесячную дочь Афину - ФОТО

EMIN: «Дети – наше все, берегите их!» - ФОТО

В, Г.

Фото: Instagram by @eminofficial

Telegram WhatsApp

397

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Бомонд

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net