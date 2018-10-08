Лукашенко заговорил о подготовке к войне - ВИДЕО

Александр Лукашенко в ходе поездки на военный полигон в Брестской области заявил, что в случае войны оружием будут обеспечены все жители республики.

«Как я не в шутку говорил, что, если у нас будет достаточно стрелкового оружия - автоматы, пистолеты, пулеметы и боеприпасы к ним, - не дай бог война, мы раздадим в каждую семью. И мы будем защищать свою территорию всеми... Ну, детей давайте выведем», - сказал глава государства. «Старики и даже женщины: семь миллионов человек - семь миллионов получат оружие, чтобы они могли защищаться», - добавил он, сообщает Lenta.ru.

В ходе той же поездки Лукашенко отметил, что республике необходимо только оборонительное оружие, пригодное для нанесения неприемлемого ущерба желающим повоевать с Беларусью. «Это высокоточное ракетное вооружение с дальностью до 300-350 километров. У нас это все есть», - заключил президент.

А.А.