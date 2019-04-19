Лукашенко «навластвовался» и собрался изменить конституцию Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о грядущем изменении конституции страны, которое должно привести в баланс полномочия всех ветвей власти.

«Это не значит, что мы будем предпринимать какую-то попытку создать такую систему, что Лукашенко вроде ушел и не ушел. Этого в стране не будет, я вам точно обещаю. Я думаю о будущем страны, а не о своей личной власти. Я уже навластвовался», - заявил президент, сообщает Интерфакс.

«Мне задают часто вопрос, и даже публично иногда – хотел бы ты оставить эту Конституцию своему преемнику? Я честно и прямо говорю – нет. Я бы не хотел», - сказал Лукашенко в своем ежегодном послании к белорусскому народу и парламенту.

По его мнению, Беларусь уже прошла тот этап, когда стране была нужна «вот такая сильная (исполнительная - ИФ) власть, какая у нас есть». «Надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти», - сказал он.

«Чтобы за экономику, к примеру, отвечало правительство вместе с парламентом. Национальный банк не должен быть в стороне. Контроль будут осуществлять структуры по разным направлениям. Варианты уже отработаны – тот же Комитет госконтроля, другие министерства и ведомства», - полагает президент.

А.А.