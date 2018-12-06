Лукашенко напомнил ОБСЕ о проблемах Нагорного Карабаха, Приднестровья и Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на уровне ОБСЕ давно не проводились встречи лидеров стран, где можно было бы обсудить выход из кризисных ситуаций.

В ходе встречи с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели глава Беларуси призвал не «закрывать глава» на проблемы, которые накопились в сфере ответственности организации, сообщает «Sputnik Беларусь».

«Согласитесь, накопилось очень много проблем у нас здесь в общем доме, которые надо решать: и Нагорный Карабах, и Приднестровье, много других менее значимых и звучных проблем. Добавилась Украина», - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, сложилась ситуация, когда белорусский президент, возможно, много выступает с критикой в адрес ОБСЕ за недостаточное внимание к решению данных вопросов, но это сфера находится в непосредственной ответственности организации.

«Это организация прежде всего по безопасности на Европейском континенте», - напомнил президент Беларуси. После чего добавил, что нельзя закрывать глаза на эти проблемы в регионе.

При этом Александр Лукашенко обратил внимание, что на уровне ОБСЕ давно не проводились встречи лидеров стран, где они могли бы обсудить выход из кризисных ситуаций. В последний раз встреча на уровне глав государств прошла в 2010 году в столице Казахстана, а перед этим в 1999 году в турецком Стамбуле.

«Это была сильная конференция, и больше не собирались, а надо было бы. Поэтому очень много проблем, на которые нужно не просто обратить внимание. Надо собираться и решать их. Если не удастся решить, то хотя бы наметить пути, перспективы какие-то. В противном случае зачем создавали организацию?» – приводит слова главы государства его пресс-служба.

Правда, в завершение Александр Лукашенко заверил Георгия Церетели, что в ОБСЕ могут рассчитывать на поддержку со стороны Беларуси, а также на честный и искренний подход по всем вопросам, сообщает издание.

1news.az