1news.az
Политика
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Лукашенко напомнил ОБСЕ о проблемах Нагорного Карабаха, Приднестровья и Украины

Сегодня в 14:40 ~ 2 минуты на чтение 227
Лукашенко напомнил ОБСЕ о проблемах Нагорного Карабаха, Приднестровья и Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на уровне ОБСЕ давно не проводились встречи лидеров стран, где можно было бы обсудить выход из кризисных ситуаций.

В ходе встречи с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели глава Беларуси призвал не «закрывать глава» на проблемы, которые накопились в сфере ответственности организации, сообщает «Sputnik Беларусь».

«Согласитесь, накопилось очень много проблем у нас здесь в общем доме, которые надо решать: и Нагорный Карабах, и Приднестровье, много других менее значимых и звучных проблем. Добавилась Украина», - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, сложилась ситуация, когда белорусский президент, возможно, много выступает с критикой в адрес ОБСЕ за недостаточное внимание к решению данных вопросов, но это сфера находится в непосредственной ответственности организации.

«Это организация прежде всего по безопасности на Европейском континенте», - напомнил президент Беларуси. После чего добавил, что нельзя закрывать глаза на эти проблемы в регионе.

При этом Александр Лукашенко обратил внимание, что на уровне ОБСЕ давно не проводились встречи лидеров стран, где они могли бы обсудить выход из кризисных ситуаций. В последний раз встреча на уровне глав государств прошла в 2010 году в столице Казахстана, а перед этим в 1999 году в турецком Стамбуле.

«Это была сильная конференция, и больше не собирались, а надо было бы. Поэтому очень много проблем, на которые нужно не просто обратить внимание. Надо собираться и решать их. Если не удастся решить, то хотя бы наметить пути, перспективы какие-то. В противном случае зачем создавали организацию?» – приводит слова главы государства его пресс-служба.

Правда, в завершение Александр Лукашенко заверил Георгия Церетели, что в ОБСЕ могут рассчитывать на поддержку со стороны Беларуси, а также на честный и искренний подход по всем вопросам, сообщает издание.

1news.az

Telegram WhatsApp

227

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Политика

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net