Лукашенко: Минск стремится играть большую роль в урегулировании конфликтов в Европе

Беларусь будет стремиться играть большую роль в урегулировании конфликтов в Европе и Евразии.

Об этом заявил во вторник президент Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, сообщает ТАСС.

«Беларусь, как и прежде, будет стремиться к тому, чтобы сыграть большую роль в урегулировании конфликтов, которые, к сожалению, на нашем европейском евразийском континенте присутствуют», - сказал Лукашенко. «И то, что мы собрались в Минске на антитеррористическую конференцию - это очень сильный сигнал для нашего региона, - отметил президент. - Киберпреступность, торговля людьми, нелегальная миграция – это все то, что очень беспокоит сегодня все страны мира и особенно нашего региона».

По словам Лукашенко, Беларусь выступает и всегда выступала «за диалог в этом сложном противоречивом мире, который является главным средством общения между народами, лидерами государств, между государствами вообще».

Лукашенко также сказал, что «абсолютно поддерживает» личную устремленность генсека ОБСЕ «на реформирование организации и придание ей большей роли в решении международных проблем». «Это абсолютно созвучно с нашим мнением и оценками роли и месте ОБСЕ в современном мире», - сказал президент.

Он также напомнил, что в конце октября в Минске пройдет встреча основной группы Мюнхенской конференции, на ней рады будут видеть генсека ОБСЕ.

Со своей стороны, Гремингер сказал, что «Беларусь относится к той редкой группе стран, которая занимается строительством мостов, а сейчас это особенно важно, когда разногласия между Востоком и Западом только усиливаются».

Минск принимает Международную конференцию высокого уровня по вопросам предотвращения и борьбы с терроризмом 9 и 10 октября.

С этой целью в Беларусь прибыло руководство ОБСЕ, Контртеррористического управления ООН, Управления ООН по наркотикам и преступности. Кроме того, в форуме примут участие высокопоставленные представители стран ОБСЕ и партнеров, руководство СНГ и ОДКБ, представители бизнес-сообщества, авторитетных аналитических структур.

А.А.