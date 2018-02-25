Лукас Гомес: «Я не обещаю забивать голы»

Новичок «Нефтчи» Лукас Гомес прокомментировал ничью с «Зиря» (1:1) в 17-м туре Топаз Премьер-лиге.

«Мы показали хороший футбол, хотели забить и второй гол, но соперник воспользовался нашей ошибкой, - передает 1news.az слова Гомеса. – «Зиря» создала всего лишь один опасный момент и отличился голом. Но мы были лучше на протяжении всего матча.

- Можно ли сказать, что «Нефтчи» потерял 2 очка в этой игре?

- Конечно. Мы выходим на поле за победой. Хотели порадовать болельщиков, но потеряли 2 очка.

- Вы играли очень пассивно. Это связано с адаптацией?

- Я играл как единственный форвард и хотел забить. Соперник хорошо оборонялся, а я должен был выполнять черную работу. Прошло всего 3 игры, но я не расстраиваюсь. Буду работать над собой дальше и, думаю, принесу пользу команде в следующих матчах.

- Говорили, что «Нефтчи» выбрали футболистов по видеозаписям. Это правда?

- Меня не интересуют такие вопросы. У всех есть свое мнение. Команда связалась с моим менеджером, поговорили и я согласился на переход.

- До конца сезона осталось не так уж много… Обещаешь ли ты болельщикам забить гол?

- Я никогда не даю такие обещания. Я буду бороться до последнего и попытаюсь быть полезным.

Мурад Ахундов