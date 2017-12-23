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Луиш Фигу: «Я болельщик «Реала», и надеюсь, что он все время будет выигрывать»

23 Декабря, 2017 в 16:55 ~ 1 минута на чтение 1436
Луиш Фигу: «Я болельщик «Реала», и надеюсь, что он все время будет выигрывать»

Бывший полузащитник «Реала» и «Барселоны» Луиш Фигу в преддверии «Эль-Классико» признался, что полностью поддерживает мадридский клуб.

«Я болельщик «Реала», и надеюсь, что он все время будет выигрывать. Не только этот матч, но и все турниры в Испании. 

Что касается Зидана, то всегда сложно представить, что произойдет в будущем. Многие не ожидали, что он станет тренером. Но это был его выбор, у него был фантастический путь. 

Я думаю, у него есть все, чтобы работать в «Реале» много лет. Надеюсь, что он останется там надолго», – приводит слова Фигу Goal com.

Напомним, что матч 17-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной» состоится сегодня, 23 декабря на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 16:00 по-бакинскому времени.

Фарида Расулова

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