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Луис Энрике стал новым главным тренером сборной Испании

Сегодня в 16:25 ~ 1 минута на чтение 145
Луис Энрике стал новым главным тренером сборной Испании

Бывший наставник «Барселоны» Луис Энрике официально стал новым главным тренером сборной Испании.

Об этом сообщила пресс-служба Королевская испанская футбольная федерации. Соглашение со специалистом подписано на два года.

Напомним, что перед началом чемпионата мира — 2018 пост главного тренера сборной Испании временно занял Фернандо Йерро вместо Хулена Лопетеги, который был уволен после назначения в мадридский «Реал».

Под его руководством испанская сборная дошла до 1/8 финала чемпионата мира-2018, где проиграла команде России (1:1, 3:4 по пенальти).

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