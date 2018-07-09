Луис Энрике стал новым главным тренером сборной Испании

Бывший наставник «Барселоны» Луис Энрике официально стал новым главным тренером сборной Испании.

Об этом сообщила пресс-служба Королевская испанская футбольная федерации. Соглашение со специалистом подписано на два года.



Напомним, что перед началом чемпионата мира — 2018 пост главного тренера сборной Испании временно занял Фернандо Йерро вместо Хулена Лопетеги, который был уволен после назначения в мадридский «Реал».

Под его руководством испанская сборная дошла до 1/8 финала чемпионата мира-2018, где проиграла команде России (1:1, 3:4 по пенальти).