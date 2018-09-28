Love is in the air: свадьба футболиста Мирсахиба Аббасова - ФОТО - ВИДЕО

На телеканале CBC Sport продолжается проект «Foto+», автором и ведущим которого является Садиг Гулиев, он же осуществляет фотосъемку участников в рамках программы.

Очередными героями программы «Foto+» стали два брата футболиста – форвард «Neftçi» Мирабдулла Аббасов и полузащитник «Zirə» Мирсахиб Аббасов, который впервые именно в этой программе показал свою свадьбу, кадры с которой представлены для просмотра ниже.

По словам футболиста, свадьба прошла в узком семейном кругу – с будущий супругой спортсмен познакомился пять лет назад.

В ходе программы было также показано, как футболист Мирабдулла Аббасов делает очередную, третью по счету, татуировку по собственному эскизу – что получилось в итоге, смотрите на снимках, приведенных для просмотра ниже.

Ф.В, Г.Р.

Фото: Садиг Гулиев