Лоту Гули на свободе

Азербайджанский криминальный авторитет Надир Салифов, известный в криминальном мире как Лоту Гули, освобожден днем во вторник, 9 октября.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщил источник, приближенный к криминальным кругам в Стамбуле.

Накануне вечером Гули был приведен в стамбульскую полицию для дачи показаний и проверки его причастности к убийству «вора в законе» Ровшана Джаниева (Ровшан Лянкяранский), которого расстреляли на улице в Стамбуле 16 августа 2016 года.

Девятого октября члены «клана босса мафии» - Гули - рассчитывали на его освобождение и не ошиблись.

Ранее сообщалось, что стамбульская полиция задержала 8 октября «вора в законе» Надира Салифова.

Согласно сообщению турецких СМИ, Лоту Гули попал в поле зрения Управления по борьбе с организованной преступностью Стамбула после распространившейся в российских СМИ информации о том, что азербайджанский авторитет собирает с предпринимателей в Калужской области России дань, находясь при этом в Турции.

В целом же, в последнее время в СМИ слишком часто упоминается имя Надира Салифова. Буквально седьмого октября российские издания сообщили о том, что передел сфер влияния на российских рынках осуществляется в пользу Салифова. Гули посредством Skype и при помощи своих так называемых «смотрящих» на местах налаживает связь с крупными азербайджанскими предпринимателями и заставляет их платить ежемесячную дань в размере от двух до четырех миллионов рублей.

Турецкие правоохранительные органы заинтересовало не только то, что Салифов может быть причастен к убийству Ровшана Лянкяранского, но и все эти разговоры об управлении им членами организованной преступной группировки с территории Турции через мобильные приложения.

Салифов знал, что рано или поздно его пригласят в полицию.

«Вор в законе» останется в Турции, информация о том, что он будет депортирован в Азербайджан, не соответствует действительности.

А.А.