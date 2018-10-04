«Ломая стереотипы». Лиза Мамедова: «Единственным моим приданым была швейная машинка» - ВИДЕО

«Это твоя жизнь. Она у тебя одна. И я не хочу ее прожить так, как, возможно, хотели бы мои родители»…

1news.az продолжает рубрику под названием «Ломая стереотипы».

Герои этой рубрики – люди, сумевшие разрушить устоявшиеся представления, поступающие вопреки – судьбе, общественному мнению и иногда - самим себе.

Встречайте - Лиза Мамедова, которая приехала в Азербайджан 10 лет назад ради любимого человека и вышла за него замуж.

«Я от души приняла ислам. Мы сделали с мужем кябин, вот так и все началось», - рассказывает Лиза в интервью 1news.az.

Сейчас у Лизы свое ателье, но начинала она с нуля, не имея на руках ничего, кроме своего приданого – швейной машинки.

«Я продала серьги, которые достались мне от мамы, и купила ткани, накроила из них юбок и попросила знакомую продать их у себя на работе. Но она продала лишь две из них, отметив, что ей стыдно, и больше она не сможет ничем помочь. Тогда я пришла в один из магазинов и сказала, что хочу работать у вас «дярзи» (швеей). Принесла свою швейную машинку, начала потихоньку набирать своих клиентов, и так начались мои первые заказы…»

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К.М.