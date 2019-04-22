Лолита хочет получить «кусочек пирожка» от Владимира Зеленского - ВИДЕО

Популярная российская певица Лолита разместила на своей странице в социальной сети Instagram видеообращение к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В ролике певица желает В.Зеленскому не сдать свои предвыборные позиции, отмечая, что ей хочется верить, что ее родина приобрела классного политика – напомним, что Лолита родилась и выросла в Закарпатской области Украины.

При этом исполнительница с сожалением отметила, что страна потеряла хорошего комика, подчеркивая, что она и ее коллеги надеются на возобновление гастролей по Украине с приходом к власти В.Зеленского, потому что в прошлом они вместе работали над многими проектами.

«Ну чего греха таить? Мы все рассчитываем на свой маленький кусочек пирожка», - заявляет Лолита в видео, которое можно просмотреть ниже.

View this post on Instagram A post shared by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Apr 21, 2019 at 5:48pm PDT

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В.Ф, Г.Р.