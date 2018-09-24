LLOYD - качество, стиль и комфорт в одной паре туфель! – ФОТО

Найти идеальную обувь, изготовленную из высококачественных материалов, которая будет удобной в носке и при этом модной и стильной – мечта каждого.

Спешим обрадовать - 23 сентября в Port Baku Mall открыл свои двери бутик немецкого обувного бренда LLOYD, который полностью отвечает требованиям самого взыскательного покупателя.

В обуви от LLOYD вы будете чувствовать, что она создана специально для вас. Бренд тщательно отбирает кожу, продумывает дизайн и выполняет некоторые операции вручную, чтобы каждая пара соответствовала всем критериям качества. Владельцы компании уверены – когда речь заходит об обуви, компромиссов быть не может. Ведь в первую очередь от нее зависит наш комфорт и настроение на целый день.

LLOYD сочетает традиции и современные технологии во всем. Бренд берет свое начало в далеком 1888 году – именно тогда в городе Бремен представитель династии обувщиков Х.Ф. Мейер начал собственное дело, которое получило название LLOYD только в 1925 году. А с 1968 года у бренда появился фирменный знак – красная полоска, символ безупречного качества продукции. Тогда же LLOYD стал официальным поставщиком обуви для олимпийской сборной Германии, кем является и по сей день. Этот факт - показатель высокого доверия, которое бренд получает вполне заслуженно.

Сегодня обувь LLOYD является образцом респектабельности не только в Германии. Компания экспортирует свою продукцию в более чем 40 стран. А сегодня вы можете ознакомиться с последней коллекцией и в Баку, по адресу: пр-т Нефтчиляр, 151, Port Baku Mall.

Тел: +99 450 2451511.

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