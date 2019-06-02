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«Ливерпулю» отдали раздевалку «Атлетико» на финал ЛЧ. У «Тоттенхэма» – каморка с сидениями без спинок – ВИДЕО

Сегодня в 12:29 ~ 3 минуты на чтение 61
«Ливерпулю» отдали раздевалку «Атлетико» на финал ЛЧ. У «Тоттенхэма» – каморка с сидениями без спинок – ВИДЕО

«Тоттенхэм» номинально был принимающей командой в финале Лиги чемпионов, но выгоды от этого почти никакой – лондонцы получили гостевую раздевалку на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, а «Ливерпуль» – хозяйскую.

Они немного отличаются.

Гостевые раздевалки всегда скромнее, и это нормально, но на фоне просторов (и стиля) раздевалки «Атлетико» разница особенно бросается в глаза. Очевидно, что Клоппу стало проще собрать вокруг себя команду и произнести мотивационную речь.

Директор мадридского стадиона Фернандо Фариза объяснил, что все дело в безопасности. Фанатам «Тоттенхэма» выделили места в северной части арены, поэтому лондонцы получили гостевую раздевалку – она ближе к трибунам своих болельщиков. 

А болельщики «Ливерпуля» заняли места с южной стороны стадиона – в том районе расположена просторная раздевалка «Атлетико», которую отдали мерсисайдцам.

Почему трибуны распределили именно так? Фариза объяснил, что решение просчитывалось совместно с полицией и властями города. Принималась во внимания логистика и количество фанатов с каждой стороны.

Организаторы решили, что оптимальный вариант сделать два подхода к стадиону – фанаты «Ливерпуля» двигались к стадиону с южной стороны (и занимали южные трибуны), а болельщики «Тоттенхэма» – с северной. 

Но четкого ответа, почему команды распределили так же, как и болельщиков, и не учли номинальный статус хозяев, нет.

Теперь можно рассмотреть чуть крупнее. У игроков «Ливерпуля» были мягкие кресла со спинками и приятный регулируемый свет.

У футболистов «Тоттенхэма» мягкие сидения, но без спинок. При этом все обязательные элементы были предусмотрены – в гостевой раздевалке был массажный стол и стол для снеков и напитков.

Но праздновать титул приятно абсолютно в любом помещении и 100% раздевалки не оказали  никакого влияния на расклад. 

Если вдруг забыли, «Ванда Метрополитано» открылся в сентябре 2017 года. Он вмещает 68 тысяч зрителей, но к финалу ЛЧ из-за увеличения ложи для прессы количество мест сократили до 63 тысяч.

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