«Ливерпулю» отдали раздевалку «Атлетико» на финал ЛЧ. У «Тоттенхэма» – каморка с сидениями без спинок – ВИДЕО

«Тоттенхэм» номинально был принимающей командой в финале Лиги чемпионов, но выгоды от этого почти никакой – лондонцы получили гостевую раздевалку на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде, а «Ливерпуль» – хозяйскую.

Они немного отличаются.

Гостевые раздевалки всегда скромнее, и это нормально, но на фоне просторов (и стиля) раздевалки «Атлетико» разница особенно бросается в глаза. Очевидно, что Клоппу стало проще собрать вокруг себя команду и произнести мотивационную речь.

Директор мадридского стадиона Фернандо Фариза объяснил, что все дело в безопасности. Фанатам «Тоттенхэма» выделили места в северной части арены, поэтому лондонцы получили гостевую раздевалку – она ближе к трибунам своих болельщиков.

А болельщики «Ливерпуля» заняли места с южной стороны стадиона – в том районе расположена просторная раздевалка «Атлетико», которую отдали мерсисайдцам.

Почему трибуны распределили именно так? Фариза объяснил, что решение просчитывалось совместно с полицией и властями города. Принималась во внимания логистика и количество фанатов с каждой стороны.

Организаторы решили, что оптимальный вариант сделать два подхода к стадиону – фанаты «Ливерпуля» двигались к стадиону с южной стороны (и занимали южные трибуны), а болельщики «Тоттенхэма» – с северной.

Но четкого ответа, почему команды распределили так же, как и болельщиков, и не учли номинальный статус хозяев, нет.

Теперь можно рассмотреть чуть крупнее. У игроков «Ливерпуля» были мягкие кресла со спинками и приятный регулируемый свет.

#Liverpool will be the ‘away’ team in the #UCLFinal2019 but get Atleti’s dressing room for the game at the Wanda Metropolitano. I had a look at it earlier today... #LFC #UCL pic.twitter.com/du3768FHAz — Ben Hayward (@bghayward) May 13, 2019

У футболистов «Тоттенхэма» мягкие сидения, но без спинок. При этом все обязательные элементы были предусмотрены – в гостевой раздевалке был массажный стол и стол для снеков и напитков.

This will be the #Tottenham dressing room for the #UCLFinal2019 at the Wanda Metropolitano. Sevilla were here for Sunday’s game against Atleti. Looks much less spectacular, but UEFA will add their own decor to both rooms before the match... #THFC #UCL pic.twitter.com/nl6DlsaV0j — Ben Hayward (@bghayward) May 13, 2019