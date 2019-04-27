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«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд» и вновь вышел в лидеры АПЛ - ВИДЕО

Сегодня в 12:35 ~ 1 минута на чтение 58
«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд» и вновь вышел в лидеры АПЛ - ВИДЕО

В матче 36-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на поле домашнего стадиона "Энфилд" разгромил "Хаддерсфилд" со счетом 5:0.

"Красные" довели беспроигрышную серию в АПЛ до 15 матчей – 11 побед, 4 ничьи.

У победителей встречи по два мяча забили Садьо Мане (23-я, 66-я минуты) и Мохамед Салах (45+1, 83), а также единожды отличились Наби Кейта (1). Защитник Эндрю Роберсон записал на свой счет две результативные передачи.

"Ливерпуль" с 91 очком вышел в лидеры турнирной таблицы, обойдя на два очка "Манчестер Сити", у которого игра с "Бернли" в запасе, а "Хаддерсфилд", потерпевший восьмое поражение кряду,  расположился на 20-й строчке, имея в активе 14 очков.

В следующем туре чемпионата Англии подопечные Юргена Клоппа 4 мая на выезде сыграют с командой "Ньюкасл Юнайтед", а "терьеры" на следующий день примет "Манчестер Юнайтед".

Vesti.ru

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