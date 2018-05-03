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«Ливерпуль» проиграл «Роме», но вышел в финал Лиги чемпионов – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 00:46 ~ 1 минута на чтение 1298
«Ливерпуль» проиграл «Роме», но вышел в финал Лиги чемпионов – ФОТО – ВИДЕО

«Ливерпуль» проиграл «Роме» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе красных голами отличились Садио Мане и Жоржиньо Вейналдум. За римлян забивали Эдин Джеко и Раджа Найнгголан (дубль), один мяч полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер забил в собственные ворота.

В первом матче в Англии «Ливерпуль» выиграл со счётом 5:2. Таким образом, красные вышли в финал турнира, где 26 мая встретятся с мадридским «Реалом».

Источник: «Чемпионат»

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