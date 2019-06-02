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«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и стал победителем Лиги чемпионов – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня в 01:04 ~ 1 минута на чтение 718
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и стал победителем Лиги чемпионов – ФОТО – ВИДЕО

В финальном матче Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл лондонский «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0 и стал победителем турнира.

Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Обслуживал матч арбитр Дамир Скомина, которому ассистировали Юре Прапротник и Роберт Вукан.

В самом начале встречи Садио Мане выполнил передачу поперёк штрафной, которую рукой прервал Мохамед Сиссоко. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Мохамед Салах. В концовке встречи второй мяч в ворота «шпор» забил Дивок Ориги.

«Ливерпуль» в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Английский клуб вышел на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7).

«Чемпионат»

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