«Ливерпуль» обыграл «Челси» благодаря голам Мане и Салаха - ФОТО

В матче 34-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Челси» со счётом 2:0.

Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер.

Счёт был открыт на 51-й минуте. Автором гола стал Садио Мане, который замкнул навес Джордана Хендерсона. Всего через две минуты преимущество мерсисайдцев увеличил Мохамед Салах, которому удался блестящий удар из-за пределов штрафной площадки.

«Ливерпуль», набрав 85 очков, вернулся на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Челси» (66) остался на 4-м месте.

В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Кардифф Сити». Встреча состоится 21 апреля. «Челси» предстоит домашняя игра с «Бёрнли» (22 апреля).

1news.az