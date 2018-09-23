Ливень в Баку привел к осложнениям в движении автотранспорта

Воскресный ливень в Баку привел к возникновению осложнений в движении автотранспорта на ряде улиц и проспектов города.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-секретаря Бакинского транспортного агентства (БТА) Маиса Агаева.

Как отметил Агаев из-за погоды наблюдается высокая плотность на перекрестке проспекта Зии Буниятова и улицы Ахмеда Раджабли, а также на участке улицы Бакиханова от пересечения Самеда Вургуна до перекрестка с улицей Рашида Бехбудова. Он отметил, что на последнем отрезке движение полностью перекрыто. Также высокая плотность автомобилей наблюдается по проспекту Нефтчиляр в направлении Морского вокзала.

«Соответствующие органы уже проинформированы о ситуации на дорогах, принимаются необходимые меры»,- отметил представитель БТА.

Он также сообщил, что в связи с погодой на 20км/час снижен скоростной режим на всех полосах автомагистралей к международному аэропорту.

Талыб Бархудаев