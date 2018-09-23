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Ливень в Баку привел к осложнениям в движении автотранспорта

Сегодня в 12:03 ~ 1 минута на чтение 246
Ливень в Баку привел к осложнениям в движении автотранспорта
Воскресный ливень в Баку привел к возникновению осложнений в движении автотранспорта на ряде улиц и проспектов города.
 
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-секретаря Бакинского транспортного агентства (БТА) Маиса Агаева.
 
Как отметил Агаев из-за погоды наблюдается высокая плотность на перекрестке проспекта Зии Буниятова и улицы Ахмеда Раджабли, а также на участке улицы Бакиханова от пересечения Самеда Вургуна до перекрестка с улицей Рашида Бехбудова. Он отметил, что на последнем отрезке движение полностью перекрыто. Также высокая плотность автомобилей наблюдается по проспекту Нефтчиляр в направлении Морского вокзала.
 
«Соответствующие органы уже проинформированы о ситуации на дорогах, принимаются необходимые меры»,- отметил представитель БТА.
 
Он также сообщил, что в связи с погодой на 20км/час снижен скоростной режим на всех полосах автомагистралей к международному аэропорту.
 
Талыб Бархудаев
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