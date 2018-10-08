Лимузин смерти: в ДТП в Нью-Йорке погибли 20 человек – ВИДЕО

Полиция штата Нью-Йорк расследует обстоятельства автомобильной аварии, жертвами которой стали 20 человек.

ДТП произошло около города Скохари. Как сообщается, водитель лимузина повышенной вместимости, предназначенного для свадеб, не смог затормозить и врезался на парковке в легковой автомобиль. Все находившиеся в лимузине 18 человек погибли.

Еще двое пешеходов были сбиты на стоянке и также скончались. Барбара Дуглас потеряла в аварии четырех племянниц:

«Я даже не знаю, как это произнести. В голове не укладывается такая трагедия: мать лишилась четырех дочерей».

Это ДТП стало самым крупным по числу жертв за последние девять лет. В феврале 2009 года в результате аварии в городе Баффало погибли 50 человек.

Euronews