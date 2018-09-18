Азербайджан в Лиге Наций: унылый футбол на Мальте и ожидания от поездки на Фареры

Не самый успешный дебют сборной Азербайджана в футбольной Лиге Наций – 2 очка после 2 туров, все еще является самой обсуждаемой спортивной темой нашей страны.

Таковой она останется вплоть до 20 сентября, уступив затем пальму первенства 32-у чемпионату мира по дзюдо, который пройдет в Баку. Но, градус напряженности вокруг «милли» вернется (непременно вернется) накануне выездного матча с Фарерами, который состоится 11 октября. В нем подопечных Гурбана Гурбанова устроит только лишь победа.

Анализируя первые 2 матча в Лиге Наций, следует признать, что не такого результата ждали мы от своей национальной команды. И, уж, точно, не такой игры – блеклой, вязкой, неубедительной.

Своими впечатлениями от прошедших игр и ожиданиями от матча с Фарерами с нашими читателями делятся ветераны отечественного футбола разных лет.

Октай Абдуллаев - Глава Наблюдательного совета ФК «Туран-Товуз»

- Разумеется, я видел обе игры сборной Азербайджана в Лиге Наций. Что тут скажешь? Конечно, увиденное отличалось от ожидаемого. Чтобы не говорили о Косово и Мальте, мы должны были побеждать.

Думаю, в первую очередь всем нам надо учесть тот факт, что ни одному тренеру сборной Азербайджана не приходилось начинать карьеру с такого маштабного турнира, как Лига Наций. На Гурбана Гурбанова легла колоссальная ответственность. Это, безусловно, сказалось на игре сборной. Отложило, как говорится, свой отпечаток.

- Вы говорите о Лиге Наций как о колоссальной ответственности. А, вот, зарубежные специалисты уверены в обратном. Дескать, в ситуации, когда потеря очков не лишает команды путевки на чемпионат мира или Европы, можно поиграть в свое удовольствие, поэкспериментировать, проверить ближайший резерв и так далее. Отсюда и сенсационные 6:0 в матче Испания – Хорватия, и домашнее поражение исландцев от Бельгии – 0:3. Одним словом, не все еще в полной мере ощущают груза ответственности.

- Сколько людей – столько и мнений. Кто –то уже сегодня видит у Лиги Наций огромную перспективу, кто - то – нет. Согласитесь, споры бессмысленны, так как, только время способно дать ответ и расставить все по полочкам. Так, уж, сложилось исторически, что большинство людей изначально скептически относится к проведению любого нового турнира. Даже чемпионату мира.

- Первый мундиаль состоялся в 1910 году в Уругвае с участием 13 команд. Причем европейцы напрочь отказывались принимать в нем участие, так как, дорога занимала слишком много времени. «Игра не стоит свеч», - объясняли они свой отказ. В итоге, благодаря уговорам тогдашнего главы ФИФА – Жюля Риме, участие в мундиале подтвердили 4 представителя Старого Света – Франция, Бельгия, Румыния и Югославия.

- Вот, вы сами и ответили на вопрос. Сегодня это звучит забавно, но, факт остается фактом: людей уговаривали принять участие в чемпионате мира. Без отборочных и стыковых матчей, без жеребьевки. Просто приезжай и играй.

Примерно такой же сценарий был при организации международных соревнований среди клубов: Кубка европейских чемпионов, Кубка Кубков и Кубка УЕФА. Мало кто верил, что турнир с участием чемпионов разных стран будет интересен публике.

- Одним словом, людям, сомневающимся в успехе Лиги Наций, вы советуете вспомнить историю?

- Да, настоятельно советую.

- Вернемся к нашей сборной. Какие, на ваш взгляд, были допущены тактические ошибки в играх с Косово и Мальтой?

- Трудно сказать. К примеру, мне совершенно не понравилась работа команды в центре. По науке, полузащитники в центре должны организовывать атаку, играть в нападении. Однако ни в Баку, ни на Мальте я этого не увидел.

Надеюсь, Гурбан Гурбанов учтет эти промахи и в игре с Фарерами мы увидим уже другой футбол.

Шаин Диниев – экс-наставник сборной Азербайджана

- У меня масса впечатлений от матчей с Косово и Мальтой. Но, вот, передать словами чувства, которые переполняют меня, сформулировать их, трудно. Если вкратце, то, я разочарован. Иного футбола я ожидал увидеть от наших ребят.

- Что пошло не так?

- Понятия не имею, что конкретно пошло не так. Сегодня многие говорят об ошибке Гурбанова при комплектации состава, о неверно выбранной тактике или плохой физической подготовке. Думаю, правда, по традиции, где-то посередине.

На мой взгляд, какой-то глобальной ошибки при комплектации состава Гурбанов не допускал. В обоих встречах приняли участие лучшие на сегодняшний день футболисты страны. Другое дело, что каждый из них сыграл ниже своих возможностей: где-то ошибся при передаче, в какой-то эпизоде ослабил прессинг, не до конца отработал при отборе. Каждый из них не доработал по чуть-чуть. Казалось бы, невелика потеря. Но футбол – игра коллективная, поэтому мы в итоге мы стали свидетелями двух не самых зрелищных матчей.

- Так, почему же, на ваш взгляд, они сыграли ниже своих возможностей?

- Вопрос задан не по адресу. Обычно его адресуют главному тренеру команды.

- Говорят, что Гурбан Гурбанов в штыки принимает любой вопрос относительно неудачного старта в Лиге Наций.

- Не судите строго, это пройдет. Понимаете, на протяжении всей своей тренерской карьеры Гурбан работал с клубом. Он еще не привык к работе в сборной, где ответственности больше во много раз.

Грубо говоря, возглавляя «Карабах», он отчитывается перед болельщиками одного клуба. Приняв же бразды правления национальной командой, Гурбан несет ответственность перед любителями спорта всего Азербайджана. Согласитесь, разница огромная.

Между прочим, на заре своей карьеры в Агдаме, он, на первых порах, тоже весьма чувствительно относился к критике. Но потом привык, освоился. Прошли годы, «Карабах» под руководством Гурбанова стал лучшим клубом страны. Они несколько сезонов подряд выступают в еврокубках, первыми в истории Азербайджана добрались до Лиги чемпионов. Разумеется, что как успешный клубный тренер Гурбанов забыл о существовании критики.

Опять же, критика критике рознь. Одно дело, конструктивная критика, которая идет на пользу делу, а, другое, желание некоторых журналистов сделать материал с громким кричащим заголовком. Это два разных понятия. Одно дело, совместный поиск истины, а, другое, желание журналиста задать каверзный вопрос, по принципу «бей в кость». Это неправильно и некрасиво.

- Каковы ваши ожидания от матча с Фарерами?

- В матче с Фарерскими островами нас устроят только 3 очка. Каким составом мы выступим в этой игре, на данный момент неизвестно. Главное, чтобы они верили в собственные силы и вышли на поле заряженными на победу. Да, у Фарер сильная линия защиты. Но она не настолько сильна, чтобы мы не смогли вскрыть ее.

Агасалим Мирджавадов – экс-наставник сборной Азербайджана, кавалер ордена «Шохрет»

- Накануне старта Лиги Наций мне хотелось увидеть новый тандем в сборной Азербайджана – Махир Мадатов и Рамиль Шейдаев. Два молодых и талантливых футболиста. Если они найдут общий язык, сыграются, то, способны доставить хлопот любой обороне. К сожалению, ни один из них не показал в полной мере своей игры.

- Чего не хватило нашим футболистам для победы?

- Я не согласен с мнением, что нашим ребятам не хватило класса. Как раз - таки в исполнительском мастерстве мы превосходили и Косово, и Мальту. Но футбол – игра коллективная. Чего Азербайджану действительно не хватило, так это сыгранности. Понимаете, между линиями не чувствовалось связки и взаимопонимания. Отсюда и бессмысленные перепасовки, и долгий переход из обороны в атаку. Я уже не вспоминаю, сколько раз наши игроки отыгрывали мяч назад.

- Без малого 70% игрового времени с мальтийцами мы контролировали мяч. О чем говорит этот показатель?

- Статистика – понятие неоднозначное. Она помогает делать какие-то выводы. Но именно этот показатель – процент владения мячом, мало о чем говорит. Грубо говоря, вы можете хоть весь тайм «катать» мяч у своей штрафной и будете неинтересны противоположной стороне, которую полностью устраивает счет.

К примеру, совсем недавно в Испании «Барселона» играла с кем-то из аутсайдеров и проиграла при 76% владения мячом. Или вот во Франции «Монако» уступила сопернику при 76-78%.

Другое дело, количество угловых и ударов в створ ворот. Ознакомившись с этими показателями, вы можете понять, хотя бы приблизительно, как проходила игра. Статистика игры на Мальте была не в нашу пользу.

- По силам ли «милли» взять верх над Фарерами?

- Разумеется, по силам. Признаться, удивлен вашему вопросу. Мы же не чемпионах мира французах говорим, не об Испании или Германии. Нам не просто по силам брать верх над Фарерами, мы непременно обязаны побеждать их. Допускаю, что соперник будет играть в закрытый футбол и уповать на ничью. Но даже в такой ситуации Азербайджан должен обыгрывать Фареры. И второго мнения тут быть не может.

Напомним, что после 2 туров в нашей группе следующая ситуация: