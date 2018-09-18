Лига чемпионов: «Барселона» в меньшинстве разгромила ПСВ, «Интер» обыграл «Тоттенхэм» - ФОТО - ВИДЕО

«Барселона» одержала победу над ПСВ в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 31-й минуте Лионель Месси открыл счёт, послав мяч в угол ворот ударом со штрафного. На 74-й минуте Усман Дембеле развернулся между двумя защитниками, вышел на ударную позицию и послал мяч под дальнюю штангу. Спустя три минуты Иван Ракитич закинул мяч в штрафную площадь на ход Месси, а Лео тонким ударом в касание сделал счёт крупным.

Вскоре каталонцы остались в меньшинстве — на 79-й минуте Самуэль Юмтити получил вторую жёлтую карточку. Впрочем, это не помешало «Барселоне» забить четвёртый гол — на 87-й минуте Месси оформил хет-трик.

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В первом туре группового этапа Лиги чемпионов миланский «Интер» принимал «Тоттенхэм Хотспур».

Встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 2:1 в пользу итальянской команды.

На 53-й минуте датский полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен пробил низом и открыл счёт. В концовке встречи, на 86-й минуте, нападающий «Интера» Мауро Икарди сравнял счёт, забив мяч с лёта в нижний угол ворот Михела Ворма. Победный гол забил хавбек миланцев Матиас Весино Фалеро.

Ответная встреча команд состоится в рамках пятого тура группового этапа турнира.«Тоттенхэм» и «Интер» сыграют на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 28 ноября. Соперниками клубов в группе являются эйндховенский ПСВ и «Барселона».

Источник: «Чемпионат»