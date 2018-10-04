Лига чемпионов. «Барселона» победила «Тоттенхэм», «Наполи» одолел «Ливерпуль» и другие матчи – ФОТО – ВИДЕО

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов английский «Тоттенхэм Хотспур» принимал испанскую «Барселону».

Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе каталонской команды дубль оформил Лионель Месси, а ещё по голу на свой счёт записали Филиппе Коутиньо и Иван Ракитич. За «Тоттенхэм» отличились Гарри Кейн и Эрик Ламела. Таким образом, «Барселона» одержала вторую победу подряд на групповом этапе турнира, а «шпоры» потерпели второе поражение кряду.

В матче следующего тура «Тоттенхэм» на выезде сыграет с «ПСВ Эйндховен», а «Барселона» примет на своём поле «Интер». Обе встречи пройдут 24 октября.

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В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» принимал «Ливерпуль».

Встреча прошла на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 90-й минуте матча итальянский нападающий Лоренце Инсинье принёс победу своей команде, забив гол в ворота голкипера «Ливерпуля» Алисона Бекера.

Соперниками команд в группе C являются «Пари Сен-Жермен» и «Црвена Звезда». Во втором туре парижская команда на своём стадионе разгромила команду из Белграда со счётом 6:1. «Наполи» набрал четыре очка и поднялся на первое место в турнирной таблице группы С. «Ливерпуль» (3) располагается на второй строчке.

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В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» принимал на своём поле «Брюгге».

Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей дубль оформил французский форвард Антуан Гризманн, ещё один гол забил Коке. За бельгийскую команду отличился Арно Грёневельд. Таким образом, «Атлетико» одержал вторую победу подряд на групповом этапе турнира, а «Брюгге» потерпел второе поражение кряду.

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В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала «Монако».

Встреча состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 3:0.

На 51-й минуте счёт в матче открыл нападающий дортмундцев Якоб Ларсен. На 69-й минуте встречи хозяева поля могли удвоить преимущество в счёте, но испанский форвард Пако Алькасер не сумел реализовать пенальти. Спустя три минуты Алькасер реабилитировался и забил гол в ворота «Монако». Третий гол — на счету немецкого нападающего Марко Ройса.

Соперниками команд по группе А являются «Атлетико» и «Брюгге». Дортмундский клуб набрал шесть очков и возглавляет турнирную таблицу группы А, а «Монако» (0) располагается на последней, четвёртой строчке.

Источник: «Чемпионат»