Лидер Демократической партии призвал президента Молдавии подать в отставку

Лидер Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк на проходящем в центре Кишинева в воскресенье митинге сторонников своей партии призвал президента Игоря Додона подать в отставку.

«Додон должен подать в отставку, чтобы досрочные выборы президента страны прошли в один день с досрочными выборами парламента», - сказал Плахотнюк. По его мнению, глава государства «хотел отдать страну тем, кто ее давно хочет взять»,- сообщает «ТАСС».

«Я не принял его условия, не согласился предать народ», - сказал лидер демократов. Он призвал провести досрочные выборы 6 сентября, согласно указу, который подписал в воскресенье вместо президента исполняющий обязанности премьера Павел Филип.

«Посмотрим, как проголосуют за этих манкуртов!» - сказал Плахотнюк со сцены.

В митинге у здания правительства в поддержку Демпартии и против президента, парламента и назначенного им правительства в центре Кишинева принимает участие несколько десятков тысяч человек, большинство из которых привезли на сотнях автобусов из разных районов страны. Движение на центральных улицах столицы перекрыто полицией.

Парламенту Молдавии, не сумевшему после февральских выборов сформировать правящую коалицию и правительство, в субботу удалось преодолеть угрозу роспуска и организации досрочных выборов.

Произошло это после того, как поддерживающие президента Молдавии Игоря Додона социалисты договорилась с проевропейским блоком Acum («Сейчас») выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров ДПМ.

Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный и сформировано правительство во главе с премьер-министром Майей Санду, возглавляющей входящую в блок Acum Партию действия и солидарности. После этого сторонники ДПМ заблокировали входы в правительство и министерства.

А.А.