Личный состав Службы государственной безопасности почтил память великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО

11 декабря личный состав Службы государственной безопасности (СГБ) посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память великого лидера Гейдара Алиева.

Начальник Службы государственной безопасности, генерал-полковник Мадат Гулиев, сотрудники Службы, ветераны органов безопасности, офицеры и солдаты Н-ской воинской части СГБ возложили в Аллее почетного захоронения венок к могиле великого лидера, с уважением почтили его память.

Была также почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев имеет важные заслуги и в развитии органов безопасности Азербайджана. Неоценимы заслуги этой гениальной личности в выдвижении национальных кадров в этой службе еще в советский период. Личный состав СГБ, который с гордостью и честью продолжает традиции славной школы, основу которой заложил великий лидер, с решимостью продолжает работу по надежной защите нашей независимости и государственности, каждый сотрудник Службы гордится этим. Сегодня наш народ твердо убежден, что под руководством достойного преемника политического курса Гейдара Алиева Президента Ильхама Алиева наша страна добьется новых успехов, азербайджанский солдат способен на высоком уровне выполнить любые поставленные задачи.

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