Лейла Юнус всегда занималась предательством в отношении Азербайджана - Депутат

Такие, как Лейла Юнус, радовались успехам не Азербайджана, а Армении.

Как сообщает 1news.az, об этом сегодня на презентации книги «Блеск и нищета Лейлы Юнус» заявил депутат Эльшан Мусаев.

По его словам, Лейла Юнус всегда занималась предательством в отношении Азербайджана.

«В книге представлено истинное лицо Лейлы Юнус, ее предательство в отношении Азербайджана», - сказал он.

В свою очередь, руководитель Союза турецко-азербайджанских женщин Танзиля Рустамханлы отметила, что зарубежные круги старалась взрастить таких как Лейла Юнус.

«Мы должны быть чувствительными к подобным вопросам, потому что такие лица хуже армян в отношении к Азербайджану», - сказала она.

А.А.