Лейла Юнус всегда проводила антиазербайджанскую кампанию - Сахиб Алиев

Лейла Юнус всегда проводила антиазербайджанскую кампанию, продавала всех ради своих интересов.

Как сообщает 1news.az, об этом сегодня на презентации книги «Блеск и нищета Лейлы Юнус» заявил депутат Сахиб Алиев.

По его словам, в книге нашло отражение истинное лицо Лейлы Юнус.

«Лейла Юнус – личность, которая предала интересы Азербайджана. Эта женщина подставила всех правозащитников, которых знала, поставила их под удар», - сказал он.

Он указал, что определенные круги целенаправленно финансировали, покупали виллы, открывали счета для Лейлы Юнус.

«Лейла Юнус применяла в отношении Азербайджана самые грязные методы», - сказал он.

А.А.