1news.az
Культура
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Лейла Алиева приняла участие в презентации телевизионного проекта «7 чудес Азербайджана» - ФОТО

Сегодня в 01:58 ~ 2 минуты на чтение 551
Лейла Алиева приняла участие в презентации телевизионного проекта «7 чудес Азербайджана» - ФОТО

28 мая в Ичеришехер состоялась презентация нового телевизионного проекта под названием «7 чудес Азербайджана», стартовавшего при совместной поддержке Общественного объединения IDEA и Nature and History Production.

Цель первого в Азербайджане проекта «7 чудес Азербайджана» – повышение чувства патриотизма в обществе, сохранение национально-культурного и исторического наследия, исследование спорных фактов истории Азербайджана на фоне исторических памятников эпохи, привлечение внимания к популяризации, защите и восстановлению находящихся на территории нашей страны исторических, культурных и природных объектов.

Кроме того, проект «7 чудес Азербайджана» поставил перед собой цель, популяризируя в стране и за ее пределами исторические, культурные и природные жемчужины Азербайджана, придать импульс развитию местного и иностранного туризма, а также инфраструктуры на данных территориях.

Мероприятие, в котором приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, общественно-политические деятели, представители зарубежных посольств, деятели науки, известные мастера культуры и искусства, запомнилось очень интересными моментами. Особое внимание привлекли исторические атрибуты, использованные в декорировании специально подготовленного пространства, отражающего суть проекта, костюмы, олицетворяющие наши духовные ценности. Использованные в дизайне интерьера макет крепости и крупные скальные камни с изображением людей создавали особый настрой, возвращая в прошлое.

Выступившие на мероприятии руководитель Nature and History Production Хикмет Нагдалиев, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, заместитель министра культуры Севда Мамедалиева, директор Института истории НАНА, академик Ягуб Махмудов и председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики Фуад Нагиев поделились мнениями о проекте.

В заключение презентации на сайте www.yeddi.az стартовало голосование проекта «7 чудес Азербайджана».

Затем приглашенные на мероприятие гости послушали выступление ансамбля старинных музыкальных инструментов.

АЗЕРТАДЖ

Telegram WhatsApp

551

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Культура

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net