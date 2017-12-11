Лейла Алиева презентовала в Тбилиси выставку «Живая жизнь» - ФОТО

В Тбилиси в музейно-выставочном комплексе 10 декабря при организации Общественного объединения IDEA состоялось открытие благотворительного выставочного проекта «Живая жизнь» (Live Life).

На открытии выставки выступила вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

В своем выступлении, которое размещено на странице в социальной сети Instagram, Лейла Алиева напомнила, что вот уже несколько лет проводится кампания IDEA (International Dialogue for Environmental Action - Международный диалог по охране окружающей среды).

По ее словам, за период деятельности IDEA было реализовано множество проектов и достигнуты значительные результаты.

«Мы увеличили популяцию газелей с 300 до 6 000; мы посадили в Азербайджане более пяти миллионов деревьев; мы организовали классы, семинары и лекции для школ и университетов; мы сняли документальные фильмы и издали книги.

Однако одним из наших главных приоритетов является защита находящихся под угрозой исчезновения видов животных - особенно каспийского осетра и кавказского леопарда», - сказала она, назвав положительным тот факт, что сегодня многие люди участвуют в решении экологических проблем, обмениваются идеями, налаживают контакты.

«Но, к сожалению, у нас больше нет времени говорить - пришло время действовать. В то время как мы здесь стоим сегодня, каждый час браконьеры убивают четыре слона, ежечасно погибают одиннадцать тысяч акул. Через десять лет в дикой природе не останется больше слонов или львов.

Недавние исследования показывают, что популяция диких животных сократилась на 58%, и эти потери, как ожидается, достигнут к 2020 году 67%. Поэтому нам нужно действовать - и самое главное, мы не можем терять надежду. Нам нужно верить, что мы можем изменить ситуацию», - сказала Лейла Алиева.

Она отметила, что все средства от проведения предыдущей выставки, а также нынешней выставки будут пожертвованы на очистку реки Кура.

В церемонии открытия приняли участие мэр Тбилиси Каха Каладзе и его супруга Ануки Арешидзе, представители правительства и депутаты парламента Грузии, сотрудники посольства Азербайджана в Грузии, общественные деятели и другие гости.

Следует указать, что главной целью проведения выставки является привлечение внимания к проблемам окружающей среды. Основу экспозиции составляют произведения основателя Фонда IDEA Лейлы Алиевой.

Кампания IDEA (International Dialogue on Environmental Action – Международный диалог по охране окружающей среды) проводится с июля 2011 года по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой. IDEA объединяет молодежь со всего мира с целью просвещения в сфере охраны окружающей среды и жизни в гармонии с природой.

Одним из основных направлений деятельности IDEA видит укрепление роли воспитания в обеспечении экологически устойчивого развития.

IDEA реализует многочисленные проекты в средних школах и университетах, включая «круглые столы», различные конкурсы на экологические темы, а также инициативы по посадке деревьев, семинары и информационно-просветительские мероприятия.

Эльшан Рустамов, Г.Р.