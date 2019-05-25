Лейла Алиева побывала в Научно-исследовательском институте гематологии и трансфузиологии - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева побывала в Научно-исследовательском институте гематологии и трансфузиологии имени Б.А.Эйвазова.

Лейла Алиева встретилась здесь с детьми, проходящими лечение, побеседовала с ними.

Лейла Алиева встретилась с медицинским персоналом и поинтересовалась ходом лечения детей, ознакомилась с созданными в учреждении условиями.

Отметим, что в настоящее время институт состоит из трех подразделений: клиники, центрального банка крови и научного отделения. В состав клиники входят два отделения гематологии для взрослых, отделения детской гематологии, реанимации и интенсивной терапии, консультативная поликлиника, клинико-диагностическая лаборатория и отдел профилактики талассемии.

В 2017 году в рамках Государственной программы в институте была также создана лаборатория для проведения новых иммуногистологических обследований. Здесь с помощью иммуногистохимических обследований устанавливается полная дифференциальная диагностика злокачественных заболеваний крови, проводится мониторинг целевой терапии и дается прогноз заболевания. Больным уже нет необходимости ехать в другие страны для диагностики и лечения лейкозов.

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